Paniek in Australië: zonneauto Solar Challenge crasht tijdens testrit

NOORD-HOLLAND - De schrik zit er goed in bij het Noord-Hollands getinte Vattenfall Solar Team dat komende zaterdag hoopt te starten bij de Solar Challenge in Australië: bij een testrit is de auto van het team gecrasht in een vangrail. Er moet flink wat gebeuren om zaterdag aan de start te kunnen staan.

Het ging mis tijdens een testrit op het circuit van Hidden Valley, waar komende zaterdag ook de kwalificatie van de race is. Coureur Max van der Waals uit Wassenaar stuurde de auto de vangrail in toen tijdens het remmen het rechterachterwiel blokkeerde en de auto in een slip raakte. Max is geschrokken, maar maakt het goed.

Dat is wel anders voor de zonneauto van het team. Die is flink beschadigd door de crash. Er zit een barst aan de zijkant van de auto, de vleugel achterop staat scheef en een van de wielen loopt aan. Ook het geheime wapen waarmee de auto sneller moet rijden, de 'shark skin', is beschadigd.

Volgens teamleider Maud Diepeveen is deelname in de race niet in gevaar, maar er moet wel veel gebeuren. "We zijn natuurlijk flink geschrokken, maar we gaan de komende dagen alles op alles zetten om de auto op tijd af te krijgen voor de race", reageert ze op de crash.

Noord-Hollands getint team

De Bridgestone World Solar Challenge is het wereldkampioenschap zonneracen. De race vindt om het jaar plaats en de deelnemers rijden 3000 kilometer door de Australische outback. Het Vattenfall Solar Team wist de race al zeven maal te winnen en is de regerend kampioen. In het team zitten dit jaar vier Noord-Hollanders: Jens Zuurbier uit Weesp, Maxime Croft uit Heemstede, Pieter Tolsma uit Naarden en Daan van der Tuin uit Hilversum.

NH Nieuws in Australië

NH Nieuws volgt de Solar Challenge en het Vattenfall Solar Team de komende weken op de voet. Verslaggever Rachel Morssink is in Australië en reist mee met het Noord-Hollands getinte team en doet verslag van de belevenissen tijdens de wedstrijd. Alle updates rondom de Solar Challenge vind je hier.