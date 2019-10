Politie geeft beelden vrij van verdachte van aanranding van 17-jarig meisje bij Wervershoof

WERVERSHOOF - De politie heeft vandaag beelden vrijgegeven van de verdachte van een aanranding van een 17-jarige meisje. Opvallend is dat de man helemaal in het wit gekleed was. Na de kermis in Wervershoof op maandag 19 augustus is het meisje mishandeld en aangerand terwijl zij naar huis fietste richting Medemblik.

Rond middernacht fietste het meisje op de Waterkeringspad, langs de Oosterdijk, toen zij plotseling van haar fiets werd getrapt. De man dwong haar om geld af te geven en ook zei hij dat ze haar kleding uit moest doen. Hierna werd ze mishandeld en aangerand. Op camerabeelden is te zien dat de verdachte achter het meisje aanfietste en witte kleding droeg.



Lees ook: Meisje (17) aangerand op fietspad tussen Wervershoof en Medemblik

Tekst gaat door onder video



Het slachtoffer wist de aandacht te trekken van drie meisjes, waardoor de verdachte schrok en op zijn zilver- of grijskleurige fiets naar Medemblik vluchtte.