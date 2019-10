Landsmeerder opgelicht door malafide bedrijf: 2.500 euro voor minder dan uur werk

LANDSMEER - Een inwoner van Landsmeer is onlangs opgelicht door een malafide bedrijf dat eerder in consumentenprogramma Radar is belicht. De man betaalde 2.500 euro, wat een uurtarief bleek te zijn.

Vertegenwoordigers van het bedrijf boden de Landsmeerder aan zijn dakgoot te reinigen, waar hij mee instemde. Al snel kwamen ze bij hem terug om te vertellen dat ze veel meer gebreken aan z'n dak hadden ontdekt. Ze presenteerden de man een offerte van 2.500 euro, waarvoor ze zijn dak zouden herstellen.

De man betaalde het gevraagde bedrag, maar kreeg argwaan toen de bouwvakkers binnen een uur de benen namen. Al snel bleek dat ze - op het innen van de duizenden euro's na - vrijwel niets hadden gedaan. Toen de Landsmeerder het bedrijf vervolgens belde om opheldering te vragen, bleef zijn telefoontje onbeantwoord.

Talloze gedupeerden

Het bedrijf noemt zich Bouwcontrol, maar opereerde eerder ook onder de naam Dakcontrol. Op de website van AVROTROS-programma Radar staan talloze verhalen van woningeigenaren die de afgelopen door dat 'bedrijf' zijn gedupeerd.

"Helaas is er tot op vandaag geen enkel contact met het bedrijf mogelijk", schrijft de politie Landsmeer op Facebook. Inwoners wordt op het hart gedrukt 'niet zomaar in zee' te gaan met dit soort bedrijfjes.