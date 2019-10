Lichaam gevonden in woning Purmerend: politie onderzoekt doodsoorzaak

PURMEREND - In een woning in de Primulastraat in Purmerend is vanochtend een overleden persoon aangetroffen. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.

Het lichaam werd rond 6.00 uur vanochtend gevonden, laat een politiewoordvoerder weten. "We onderzoeken of er sprake is van een misdrijf." De politie verwacht later vandaag meer details te kunnen delen.