Zoektocht naar schoen na parachutesprong boven Texel

TEXEL - Het zal bij menig parachutespringer tijdens een sprong door het hoofd spoken: zitten mijn schoenen wel goed vast? Voor Amsterdammer Koen bleek deze vrees terecht. Hij verloor zijn schoen tijdens zijn sprong boven Texel en hoopt 'm terug te krijgen.

Nadat de Amsterdammer boven het eiland uit het vliegtuig was gesprongen, verloor hij zijn Nike Janoski-schoen. Koen maakte er melding van op de Facebookpagina '0222 Wat je maar kwijt wilt', in de hoop zijn verloren schoen alsnog terug te krijgen. De schoen ligt vermoedelijk ergens in duingebied De Muy, meldt de Texelse Courant.

De onfortuinlijke parachutespringer is wel zo sportief om op Facebook meteen zijn excuses aan te bieden voor het geval iemand is geraakt door de schoen, wat uiteraard niet te hopen is. "Ik zou hem graag terug krijgen! Kleine kans natuurlijk, maar het valt te proberen!"