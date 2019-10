Medewerkers OLVG-ziekenhuizen staken voor betere cao

AMSTERDAM - Werknemers van de OLVG-ziekenhuizen in Amsterdam gaan vanmiddag staken voor een betere cao. Ze draaien daarbij een zogenaamde 'zondagsdienst'.

De afdeling Radiologie en de operatiekamers zijn daarom gesloten voor niet-spoedeisende zaken. De zorg op andere afdelingen gaat wel door, ook spoedpatiënten worden gewoon geholpen.

De staking begint vanmiddag om 15.00 uur. Patiënten die hierdoor hinder ondervinden, zullen daarvan op de hoogte worden gebracht.

Tijdens de staking zullen meerdere partijen, waaronder de vakbonden, een speech houden. Bovendien komt er een protestgalerij met 'gezichten in de zorg'.

Loonstijging

Zorgmedewerkers pleiten al maanden voor hogere lonen en minder werkdruk. Tot nog toe liepen onderhandelingen tussen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de vakbonden spaak.

Zo eisen de vakbonden een loonstijging van vijf procent. Maar de NVZ wil niet verder gaan dan een verhoging van 2,5 procent voor de komende drie jaar.

Werknemers hopen dat de ziekenhuizen toch aan hun eisen tegemoet zullen komen na de acties. OLVG zegt in elk geval te wensen dat "de partijen weer aan tafel gaan om tot een akkoord te komen'. 'Een goede cao is van belang voor iedereen in de zorg. En werken in de zorg is momenteel pittig."