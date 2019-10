Brand in keuken vrijstaande villa Blaricum, bewoonster naar ziekenhuis voor controle

BLARICUM - In een woning aan de Verbeeklaan in Blaricum is vanavond brand uitgebroken. De bewoonster van het huis is voor controle naar het ziekenhuis.

De brand woedde in de keuken van een vrijstaand huis. Inmiddels is er geen vuur meer te zien, maar nog wel rook. De brandweer onderzoekt waar die vandaan komt.

Omwonenden kunnen gewoon in hun huizen blijven. Volgens de brandweer is er geen gevaar voor de omgeving.

In de Verbeeklaan staan meerdere villa's met rieten daken. Het huis waar nu brand woedde, heeft een dak met pannen.