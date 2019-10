Collega's roeien van Londen naar Amsterdam na uit de hand gelopen 'vrijmibo'

LONDEN - De vier werknemers van een in zonnepanelen gespecialiseerd bedrijf in Amsterdam die vanaf Londen naar de hoofdstad willen roeien, zijn gisteravond vertrokken. De vier worden begeleid door de ervaren oceaanroeier Ralph Tuijn en willen aan één stuk doorgaan.

De roeiers begonnen hun tocht gisteravond om acht uur bij de Tower Bridge. Ze roeien niet allemaal tegelijk en elk twee uur lang, waarna ze weer twee uur kunnen slapen.

Tuijn roeide al vijf keer de Atlantische oceaan over, maar de tocht over de Noordzee is volgens hem niet eenvoudiger, vooral vanwege het weer in de herfst. "Golven kunnen ook wel naar de drie vier meter hoog gaan. Met een korte golfslag kan dat wat heftiger zijn dan acht meter op een oceaan. Dus dat kan een spannende situatie worden."

"Ik heb er alle vertrouwen in, anders zou ik het niet doen", zegt roeier Pim Claassen. "De spanning voel ik gek genoeg niet. Misschien zo meteen als we de Theems over zijn en de hoge golven zien. Ik bewaar mijn energie vooral voor de roeishifts die ik ga maken."