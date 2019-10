Monetbootje nieuwste attractie van de Zaanstreek

ZAANDAM - Met het leeggieten van een fles champagne doopte de burgemeestersvrouw vandaag 'het bootje van Monet'. De nieuwste aanwinst van Stichting Monet Zaandam.

Het bootje is gemaakt door leerling-botenbouwers die maar liefst 2.500 uren werkten aan hun eindproject. Van de wereldberoemde Franse schilder, die een tijd in de Zaanstreek woonde en werkte, hadden de leerlingen nog nooit gehoord.

Botenbouwer

"Ik kende hem niet. Ik kwam hierop via Facebook, waar we een oproep hadden geplaatst van: wie wil er een boot?", vertelt Timo. Toen het Monet-atelier reageerde op hun vraag, gingen ze langs. "Wat is dit een mooie plek, in hartje Zaandam. En overal schilderijen met zo'n bootje erop."

Nick voegt daar aan toe: "We moesten eerst uitzoeken wat voor een schip het zou worden. Daarvoor hebben we onderzoek gedaan en zijn ook naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam geweest."

Tijdens de bouw kregen ze hulp van de bekende Zaanse botenbouwer Willem Hos uit Assendelft. Ze denken niet dat er veel mis is hun 'Zaanse gondel'. En directeur Jan Hovers van het Zaans Museum - waar de enige echte Zaanse Monet hangt - vindt het een ook een enorme aanwinst voor de Zaanstree.

Molen

"Er komen hier een aantal dingen bij elkaar: het bootje dat gemaakt is van hout dat door een Zaanse molen is gezaagd en het zeildoek dat geweven is zoals het altijd door de thuiswerkers werd gedaan in Assendelft en Krommenie. Het kan niet mooier en is een symbool van Zaanse ambachtelijkheid."

Timo en Nick weten zeker dat de meesterschilder het zelf prachtig zou hebben gevonden: "Hij schilderde veel bootjes en hij schilderde ook vanaf de boot."