Nog steeds activisten vastgelijmd aan draaideur Vattenfall-gebouw: onduidelijkheid over de nacht

AMSTERDAM - In het gebouw van energiebedrijf Vattenfall in Amsterdam zitten nog steeds demonstranten van Extinction Rebellion. Elf mensen zitten in de hal, zeven actievoerders hebben zich vastgelijmd in een draaideur. Ze kwamen vanmiddag het pand in. Vattenfall is niet van plan de demonstranten te dwingen het gebouw te verlaten.

Extinction Rebellion vindt dat de overheden niet inzien hoe erg het gesteld is met het klimaat. Ook vinden ze dat de overheid hierover burgers niet eerlijk en helder over informeert.

Vattenfall is volgens een woordvoerder van het bedrijf in gesprek gegaan met een van de actievoerders. "We hebben uitgelegd dat we sympathie hebben voor hun verhaal. We willen ook graag een beter klimaat."

'Niet erg'

De woordvoerder zegt verbaasd te zijn dat de demonstranten bij Vattenfall, voorheen Nuon, terechtkwamen. "We investeren de komende jaren drie miljard euro in duurzame energie. Dat is meer dan veel anderen." Een woordvoerder van Extinction Rebellion laat weten dat de groep van plan was om bij veel meer bedrijven te demonstreren vandaag. "Vattenfall is een van de spelers. Sommige andere plekken lagen zo erg voor de hand, zoals Shell, dat de politie daar al was. En daar kwamen we niet aan demonstreren toe."

De demonstranten kwamen vanmiddag binnen. "We vinden het natuurlijk niet leuk dat ze er zijn, maar ook niet echt erg. Ze willen een punt maken en dat mag. We hopen dat ze zich snel beseffen dat ze hun punt hebben gemaakt, zodat ze niet op een koude vloer hoeven te slapen."

Het bedrijf is vooralsnog niet van plan de actievoerders weg te sturen als ze de nacht in het gebouw willen doorbrengen. Volgens de woordvoerder van de actiegroep is een deel van de demonstranten bereid om ook in de nacht in het gebouw te blijven.

Naast de mensen in het pand, zitten er ook nog actievoerders buiten voor de deur bij Vattenfall. Het is niet de enige plek waar vandaag werd gedemonstreerd. Bij het kantoor van ABN Amro op de Zuidas in Amsterdam heeft de politie veertig demonstranten aangehouden. Ze gaven geen gehoor aan de oproep van de burgemeester om te vertrekken.

Vondelpark

In het Vondelpark - bij het basiskamp van Extinction Rebellion - zijn ook actievoerders. Volgens een woordvoerder van de organisatie zijn het er ongeveer tachtig. Het is onduidelijk tot hoe laat de demonstranten daar willen blijven. De gemeente heeft al aangegeven dat kampeerspullen in beslag worden genomen.