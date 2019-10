Man neergestoken bij station Koog aan de Zaan

KOOG AAN DE ZAAN - Een jonge man is vanavond neergestoken bij het station van Koog aan de Zaan. Dat gebeurde rond 19.00 uur vanavond.

Volgens het slachtoffer, die met verwondingen is overgebracht naar het ziekenhuis, waren er drie jongens bij de steekpartij betrokken. Hij had ruzie met ze. Waarover is nog niet duidelijk.

De politie is een zoektocht gestart naar de daders. Er wordt gevraagd uit te kijken naar een lichtgetinte man met een donkerblauw jack van het merk Stone Island.

Volgens de politie heeft het slachtoffer aardig wat bloed verloren, maar is zijn toestand stabiel. Het station is gewoon bereikbaar.