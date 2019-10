Celstraffen tot zes jaar voor gewelddadige woningoverval op bejaard echtpaar

ZUID-SCHARWOUDE - Twee mannen moeten zes jaar de cel in voor een woningoverval in juni dit jaar in Zuid-Scharwoude. De 73-jarige bewoner raakte daarbij gewond. Volgens de rechtbank is er "fors geweld" toegepast. Een derde man heeft een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd gekregen.

Kort na de overval werden de verdachten van 27, 22 en 18 aangehouden. Volgens de rechtbank proberen ze alledrie de schuld voor de overval vooral bij de andere twee neer te leggen. Toch kan de rechtbank vaststellen uit verschillende verklaringen dat de drie gezamenlijk de woning van de mishandelde man en zijn vrouw hebben overvallen. Ze namen onder meer geld, een tablet en een handtas mee.

Tijdens de overval is de 73-jarige man op verschillende plekken in zijn lichaam gestoken. Zijn 72-jarige vrouw moest vanuit de slaapkamer aanhoren dat haar man werd mishandeld.

Nadat de overvallers er met de buit vandoor gingen, trof de vrouw van de man het slachtoffer hevig bloedend aan. "De rechtbank vindt het kennelijke gemak waarmee het slachtoffer is mishandeld en beroofd, schokkend", staat in een persbericht. De daders zouden drugs en alcohol hebben gebruikt voor de overval.

De 18-jarige, die vijf jaar de cel in moet, kreeg een minder zware straf dan de andere twee vanwege zijn jeugdige leeftijd en omdat hij de overval deels direct heeft bekend. Tegen alledrie de verdachten was zes jaar cel geëist.

De drie verdachten moeten de twee bewoners ook een schadevergoeding betalen.