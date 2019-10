Slaaptrein naar Wenen nog niet zeker: overheid moet bijspringen

AMSTERDAM - De komst van de nachttrein tussen Amsterdam en Wenen - in 2021 - staat nog niet vast. Omdat de slaaptrein voor de NS veel duurder is dan een normale trein, wil de spoorwegmaatschappij graag dat de overheid financieel bijspringt.

Deze week werd de nieuwe verbinding aangekondigd door het Oostenrijkse spoorbedrijf ÖBB. De lijn, die in samenwerking met de NS wordt uitgevoerd, moet een alternatief vormen voor korte-afstandsvluchten binnen Europa. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van onder meer politici en spoorwegliefhebbers in vervulling.

Lange afstanden

Maar om het treinkaartje enigszins concurrerend met het vliegticket te houden, is steun nodig van de overheid. Een nachttrein is namelijk een stuk duurder dan een normale trein, legt NS-woordvoerder Hessel Koster uit.

Zo moet er meer personeel mee dan overdag, die daarnaast in nachtdiensten moet werken. Ook kunnen minder passagiers mee dan in een 'dagtrein', omdat slapende passagiers meer ruimte innemen. "Maar de belangrijkste kostenpost is het gebruik van het spoor. Een nachttrein overbrugt grote afstanden. Hierdoor worden de kosten hoger."

Dit jaar duidelijkheid

De NS hoopt dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het einde van het jaar uitsluitsel geeft over de financiële bijdrage. "We moeten wel tempo maken", benadrukt de NS-woordvoerder.