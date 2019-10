Geldkluisje gestolen uit kapel van Haarlemse begraafplaats: "Waar zit je gevoel?"

HAARLEM - Een dief heeft met bruut geweld een meer dan honderd jaar oud geldkluisje gestolen uit de kapel van begraafplaats St. Barbara in Haarlem. In het kluisje zat zo'n zeventig euro, de opbrengst van de verkoop van devotielampjes.

De diefstal werd onlangs ontdekt, rond sluitingstijd. "Dan kijken we altijd nog even of er nog kaarsjes branden en toen zagen we ineens dat het kistje weg was en er lag allemaal puin op de bank eronder", vertelt beheerder Rob Lagerweij. De deur van de kapel staat overdag gewoon open voor nabestaanden die overledenen willen herdenken of voor mensen die rust willen opzoeken. En daar heeft iemand dus flink misbruik van gemaakt.

"Het was een regenachtige dag en daarom ook niet druk op de begraafplaats. We denken dat iemand naar binnen is gelopen en met een koevoet het kistje van de muur heeft gerukt", aldus Lagerweij. "Dan vraag ik me af 'Waar zit je gevoel?' Je blijft van andermans spullen af en al helemaal van spullen die in een kerk staan."

Het gaat om het kluisje rechtsonder op de foto.

Oproep

Lagerweij heeft alle bosjes doorzocht op de begraafplaats, maar niets gevonden. Inmiddels heeft hij camera's aangeschaft die de kapel binnen en buiten goed in de gaten houden. De beheerder heeft er een hard hoofd in, maar roept de dader op om het kluisje snel terug te brengen. "Ik hoop dat degene die hem van de muur heeft afgerukt ook zo flink is om hem alsnog terug te brengen. Het gaat niet alleen om het geld, maar ook om wat je gedaan hebt. Alsjeblieft."