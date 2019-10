Special Needs Taekwondo-team warm onthaald op Schiphol

AMSTELVEEN - Het Nederlandse Special Needs Taekwondo-team is vanmiddag aangekomen op Schiphol. Zij leverden in Nieuw-Zeeland een wereldprestatie door maar liefst 27 medailles te winnen.

De trainer van het team, David Chung, had deze stortvloed aan eremetaal niet aan zien komen. ''De reis op zichzelf was voor ons eigenlijk al een prijs. Ik zeg altijd, meedoen is belangrijker dan winnen maar dat iedereen heeft gewonnen is fantastisch.''

Niet alleen de individuele sporters vielen in de prijzen, ook heeft het team de zilveren medaille gewonnen in het landenklassement. Feroz Mahboub heeft het allerbest gepresteerd op het WK. Hij kwam thuis met vier gouden medailles.

''Na drie vluchten heb ik nu wel echt een jetlag, ik kan nauwelijks nog op mijn benen staan", zegt Mahboub. Het is echt wel een prestatie dat we hier staan nu en al die mensen die hier voor ons staan, dat is natuurlijk heel leuk.''

In 2021 wordt het Special Needs WK voor Taekwondo georganiseerd in Nederland.