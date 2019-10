Schilder Heijenbrock komt naar Zaans Museum

ZAANDAM - Rook, arbeiders en de Zaan. Ze zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Herman Heijenbrock legde de Zaanse industrie vast op doek. Het Zaans Museum komt nu met een tentoonstelling van zijn werken.

Heijenbrock was dé Zaanse industrie-schilder van zijn tijd. Daarnaast was hij één van de weinigen die de arbeiders vereeuwigde op zijn schilderijen. "Heijenbrock had er een bijzondere visie op", aldus Martine Verstraete, een medewerkster van het Zaans Museum. "Hij ging met zijn tekenspullen de fabriek in en tussen de arbeiders zitten." Heijenbrock zag enorm veel potentie in de industrie. Deze zou in zijn ogen de samenleving verbeteren en mooier maken.

De collectie zal bestaan uit twintig werken van Heijenbrock. Een aantal komt uit het depot van het museum, maar er worden er ook een paar speciaal voor de tentoonstelling in bruikleen genomen. Vrijdag 11 oktober is de tentoonstelling open voor publiek.