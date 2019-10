Texels museum Kaap Skil wint stimuleringsprijs om beleving blinden te verbeteren

TEXEL - Maritiem museum Kaap Skil in Oudeschild heeft vandaag de derde prijs à 10.000 euro gewonnen van de RAAK Stimuleringsprijs. Deze prijs is bedoeld om musea te helpen een programma te ontwikkelen voor mensen met een visuele beperking.

Museummanager Corina Hordijk geeft aan dat het geld gebruikt gaat worden voor de tentoonstelling rond de maquette van De Reede van Texel: "De tentoonstelling rond de maquette wordt binnenkort vernieuwd, dus het is een prima moment om ook de toegankelijkheid voor onder meer visueel gehandicapten te verbeteren. Echt vernieuwend wordt de onderwaterbeleving."

Duikers die in de Waddenzee scheepswrakken onderzoeken, moeten op de tast hun weg vinden. Het water is er zo troebel, dat ze op gevoel hun werk moeten doen. In een kleine ruimte bij de maquette wordt deze ervaring nagebootst middels geluiden en te voelen objecten. Een duiker neemt de bezoeker als het ware mee onder water. Het wordt een beleving waar zicht er niet toe doet.

Hordijk heeft gemerkt dat de deelname aan de stimuleringsprijs ervoor heeft gezorgd dat medewerkers met andere ogen naar de inrichting van het hele museum gaan kijken. "Mensen met een visuele beperking moeten niet alleen bij de maquette hun weg vinden, maar ook in de rest van het museum. Het heeft echt voor een beter bewustzijn gezorgd."

Kaap Skil wil met de recente duikschatten (onder meer een 17e eeuwse jurk) en een miljoeneninvestering het een museum van 'internationale allure' maken. Voor de verbouwing is een bedrag van bijna 20 miljoen euro nodig.