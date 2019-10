Nep-agent spreekt verkeersovertreders aan op Texel

DE KOOG - Een man sprak zondag verkeersovertreders aan in De Koog en beweerde daarbij dat hij van de politie was. Toen hij door een argwanende bestuurder om zijn legitimatie werd gevraagd, gaf hij hierop geen antwoord en rende snel weg.

Agenten werden vervolgens gealarmeerd en gingen op zoek naar de man. Zij konden hem alleen niet meer vinden.

De politie benadrukt dat agenten wel degelijk in burger acties kunnen uitvoeren, maar dat zij zich in zulke gevallen wel altijd zullen legitimeren. Agenten in uniform legitimeren zich alleen als mensen er om vragen.