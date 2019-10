Megalekkage in brede school Breezand: "Drie centimeter water in de lokalen"

BREEZAND - "De deur ging open en een stortvloed aan water stroomde de gangen in." Schrik en schade voor brede school Breed Zand in Breezand. Afgelopen nacht is een waterleiding gesprongen. Grote delen van de school zijn onder water gelopen. De driehonderd leerlingen en peuters zijn voorlopig even vrij.

"Dit is de boosdoener. Die heeft de hele nacht lopen stromen." Sebastiaan de Bruin van de St Janschool heeft een gesprongen slangetje in zijn handen uit het toilet van de eerste verdieping. "Het water stroomde door de gangen, de trap af en door de plafonds. Het is schrikken. Je denkt even dweilen, maar het heeft desastreuze gevolgen."

Terwijl schoonmakers het water in de gangen wegzuigen, neemt Gert Jan Rimers van basisschool De Zandhorst de schade op. "Plafonds zijn naar beneden gekomen, de vloer, lesmateriaal, laptops; de schade is enorm. We proberen het zo snel mogelijk te vervangen om weer les te kunnen geven."

Nieuwe slangetjes

Sebastiaan de Bruin neemt de kapotte waterslang mee naar beneden. Om nog meer ongelukken te voorkomen worden alle wastafelslangetjes in de brede school vervangen. "Ze zijn tien jaar oud en ze kunnen blijkbaar ieder moment de geest geven."

Leerlingen van beide basisscholen in het pand en de peuters van 't Kwetternest zijn woensdag nog vrij. Donderdag moet de brede school weer open kunnen, hopen de directeuren. Woensdagmiddag rond 14.00 uur krijgen de ouders te horen hoe het ervoor staat.