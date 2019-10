Sami (38) uit Den Helder vermist: mogelijk op trein gestapt naar Amsterdam

DEN HELDER - De politie maakt zich zorgen over Sami Raki. De 38-jarige vrouw uit Den Helder wordt sinds gisteren vermist, en de politie wil graag weten waar zij is.

Raki, die ook Sam wordt genoemd, liet gisterochtend weten dat ze 'weg zou gaan'. Waarheen is onbekend, maar de politie denkt dat ze mogelijk met de trein naar Amsterdam is gereden.

Signalement

Sinds gisterochtend is in ieder geval geen contact met haar geweest. Het is niet bekend welke kleren Raki aan had toen ze vertrok. Ze is ongeveer 1.60 meter lang en heeft een bruine huid. Opvallend is dat ze een grote tattoo over haar gehele linker onderarm heeft.