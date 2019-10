Brandweerman Wouter redt in mestput gevallen kat: "Nog nooit zoiets meegemaakt"

BERKHOUT - Brandweerman Wouter heeft zondag samen met zijn collega's wel een heel bijzondere reanimatie uitgevoerd: hij reanimeerde met succes een kat die bijna in een mestput verdronken was. "Niemand heeft je ooit verteld hoe je zoiets moet doen. Dit was erg bijzonder", vertelt hij.

Bij de brandweer in Berkhout kwam zondag een melding binnen van 'een dier in nood'. Het ging om een kat die in een mestput was gevallen en er langzaam in wegzakte.

Koppie onder

"We hebben toen twee mannen een waterpak aangetrokken en zij gingen de mestput in. Toen mijn collega's bijna bij de kat waren ging zijn koppie onder en hebben ze hem er snel uitgetrokken. Het beest werd snel aan ons overgedragen, waarop wij hem schoon hebben gespoten", vertelt Wouter. Maar toen leek het beestje toch te bezwijken aan zijn misgelopen avontuur.

"Ineens deed hij helemaal niets meer. We dachten dat we net te laat waren en de moed zakte ons in de schoenen. Hadden we daar nou zo ons best voor gedaan?"

'Het kapje paste niet op zijn mond'

Wouters collega gaf aan dat hij alles wilde proberen wat ze konden. "Toen herinnerde ik me een reanimatie van een hond in Rotterdam. En wij hebben van die ademluchttanks op onze rug, en dat ben ik aan die kat gaan geven."

Vreemd was het wel voor Wouter, want reanimatie geven aan een dier had hij nog nooit eerder gedaan. "Nee, niemand heeft me ooit verteld hoe dat moet. Het kapje paste ook totaal niet op zijn hoofd, dus hebben we de lucht er maar langs laten stromen." Wouter zijn collega masseerde ondertussen rustig de borstkas en het hielp.

Oogjes weer open

Na een paar minuten kwam het beestje bij, deed hij zijn oogjes open en kwam er geluid uit. En gelukkig kregen we een paar uur later nog een foto van het katje, via zijn baasje, met de tekst 'Jongens, hij doet het nog'. "Gelukkig maar", dacht Wouter toen.

Het heeft de brandweerman wel geraakt. "Leed van dieren vind ik ook erg. Tuurlijk ben je aan het werk, maar het is toch mooi als zo'n beestje het overleeft? Het geeft je een goed gevoel. Maar uniek was het wel, ik denk niet dat er veel brandweermannen zijn die dit wel eens hebben meegemaakt", grapt hij.