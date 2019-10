Heemskerker belt achter het stuur: politie vindt gevaarlijke stoffen in zijn bus

HEEMSKERK - Een 31-jarige man uit Heemskerk in gistermiddag op de A2 ter hoogte van Breukelen aangehouden, omdat hij achter het stuur aan het bellen was. Eenmaal aan de kant gezet, bleek de politie een grote vis gevangen te hebben. In het busje van de man zaten namelijk 525 kilo citroenzuur, tien flessen propaangas en ongeveer duizend euro aan contant geld.

Daarnaast vond de politie speciale cryptotelefoons, die gebruikt kunnen worden op geheime berichten mee te versturen. Alle spullen van de Heemskerker en het busje zijn door de politie in beslag genomen.

Naast een strafzaak voor bellen achter het stuur heeft de Heemskerker nog meer aan zijn broek hangen: het vervoeren van gevaarlijke stoffen en het overtreden van de Opiumwet zullen hem ook aangerekend worden.