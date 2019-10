Klimaatactivisten plakken zich vast aan ABN Amro-gebouw op de Zuidas in Amsterdam

AMSTERDAM - Klimaatactivisten zijn opnieuw opgedoken in Amsterdam. Een groep van zo'n twintig mensen zit voor de ingang van de ABN Amro op de Zuidas. Een enkeling heeft zich vastgeplakt met lijm, aan de muur van het gebouw.

De politie is inmiddels ter plaatse. Medewerkers van de bank laten zich niet tegenhouden door de groep demonstranten; via een andere ingang kan het personeel nog gewoon het gebouw in.

Stadhouderskade

De demonstranten horen bij Extinction Rebellion. Dat is de groep die gisteren de hele dag het verkeer op de Stadhouderskade blokkeerde. De groep kon uiteindelijk, nadat de Amsterdamse politie de hulp had ingeroepen van de landelijke eenheid, worden verwijderd. Bijna honderd personen werden aangehouden.

Een woordvoerder van de groep kondigde vandaag al aan dat er nieuwe acties gehouden gaan worden in de stad. "Wat, waar of hoe, kan ik op dit moment niet vertellen", zei Frank Heiser van Extinction Rebellion in het Vondelpark.