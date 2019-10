Klimaatactivisten plakken zich vast aan ABN Amro-gebouw Amsterdam, ook acties bij Vattenfall

AMSTERDAM - Klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn opnieuw opgedoken in Amsterdam. Een groep van zo'n twintig mensen is voor de ingang van de ABN Amro op de Zuidas gaan zitten. Een enkeling plakte zichzelf vast met lijm. Ook bij energieleverancier Vattenfall is vanmiddag actie gevoerd.

De demonstranten horen bij Extinction Rebellion. Dat is de groep die gisteren de hele dag het verkeer op de Stadhouderskade blokkeerde. De groep kon uiteindelijk, nadat de Amsterdamse politie de hulp had ingeroepen van de landelijke eenheid, worden verwijderd. Bijna honderd mensen werden aangehouden.

Extinction Rebellion vindt dat de overheden niet inzien hoe erg het gesteld is met het klimaat. Ook zouden ze burgers er niet eerlijk en helder over informeren.

Andere ingang

Medewerkers van de ABN Amro-bank laten zich niet tegenhouden door de groep demonstranten; via een andere ingang kan het personeel nog gewoon het gebouw in. De activisten bij de bank zijn meerdere keren verzocht om te vertrekken. Burgemeester Halsema heeft de demonstratie voor het bankgebouw verboden. De politie heeft toestemming gekregen om de demonstranten te vorderen. Ze mogen hun protestactie voortzetten op het Museumplein. Als ze niet zelfstandig weggaan, worden ze aangehouden. Rond 16.00 uur werden de eerste mensen opgepakt.

Het is onduidelijk of de demonstranten bij Vattenfall voor problemen zorgen. Op foto's is te zien dat een groep mensen met spandoeken voor het pand zit. Ook in het gebouw zijn demonstranten. Ze liggen op de grond en doen alsof ze zijn overleden.

Een woordvoerder van de groep kondigde vandaag al aan dat er nieuwe acties gehouden gaan worden in de stad. "Wat, waar of hoe, kan ik op dit moment niet vertellen", zei Frank Heiser van Extinction Rebellion in het Vondelpark.