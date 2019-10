Speelgoedverkopers gaan na faillissement Intertoys met eigen keten verder

BUSSUM - Zeven speelgoedverkopers die tot voor het faillissement van de keten een Intertoys-winkel hadden, gaan van start met hun eigen speelgoedketen: Jase & Joy. De keten start met negen winkels, waarvan er drie in Noord-Holland zijn: in Amstelveen, Bussum en Purmerend.

Eén van de aanjagers achter de nieuwe keten van speelgoedwinkels is Bussumer Wijnand den Uijl. Zijn speelgoedwinkel, die al meer dan 90 jaar bestaat, droeg tientallen jaren de naam Intertoys. Waar na het faillissement tientallen Intertoys-winkels omvielen, bleef zijn zaak 'gewoon' open.

Klanten vinden winkel nog steeds

En dat was opvallend: het rommelt al jaren in de wereld van speelgoedwinkels, vooral doordat klanten steeds meer online kopen. Het is de voornaamste reden waarom de afgelopen jaren honderden speelgoedwinkels omvielen. Den Uyl merkt daar in Bussum weinig van. Klanten weten de winkel nog steeds goed te vinden. "Van het faillissement van Intertoys hebben we vrij weinig gemerkt. Dat komt mede doordat we onze zaakjes voor een groot deel al zelf regelden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het inkopen van speelgoed. Ik durf wel te zeggen dat we al meer inspeelden op de wens van onze klanten dan dat van bovenaf gebeurde. We dachten veel meer na over ontwikkelingen en keken vooruit", vertelt Den Uijl.

Datzelfde merkte de Bussumer bij enkele andere ondernemers. "Zoals onze zaak zijn er meerdere. Speelgoedwinkels die tegen de stroming in gaan en al meer dan 50 jaar bestaan. Als je het zolang volhoudt, dan zegt dat ook wel wat."

Nieuwe speelgoedketen

Toen Intertoys failliet ging, wist Den Uijl het al snel zeker: wij gaan gewoon door, wat er ook gebeurt. Met zes andere ondernemers sloeg hij onlangs de handen ineen. Vandaag werd de nieuwe speelgoedketen Jase & Joy gepresenteerd. Van start dus met negen winkels, maar dat aantal moet de komende tijd meer worden. "We gaan nu van start, vooral omdat de drukke decembermaand er aan komt. Maar daarna hopen we snel te werken aan meer winkels."

De nieuwe speelgoedketen wil zich op meer gaan richtend dan speelgoed alleen. Ook de wat oudere kinderen moeten aan bod komen. "We willen bijvoorbeeld ook make-up en dat soort spulletjes gaan verkopen voor tienermeisjes. Daarnaast gaan we van start met een 'speelgoedpanel'. We gaan een panel samenstellen met kinderen in alle leeftijden die af en toe speelgoed toegestuurd krijgen om te testen. Aan de hand van hun ervaringen willen we ons blijven ontwikkelen."