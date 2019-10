Moskee in Amsterdam wil gebedsoproep versterken met speakers 'om islam te normaliseren'

AMSTERDAM - De Blauwe Moskee in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wil de eerste moskee in de stad worden die de gebedsoproepen versterkt met luidsprekers. Het gaat om het gebed op de vrijdagen.

Dat is te lezen in een bericht op de Facebookpagina van de moskee. "Dit besluit hebben wij genomen omdat we denken dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan het normaliseren van de islam in de mooie prachtige wereldstad Amsterdam", schrijft het bestuur op Facebook.

Yassin Elforkani, hoofdimam van de moskee, laat aan AT5 weten de versterkte gebedsoproep niet in te willen voeren om te choqueren. "Dit moet gewoon kunnen in het straatbeeld van Amsterdam", aldus Elforkani. Het bestuur van de moskee wil graag met de buurtbewoners in gesprek over het voorstel. Dit vindt op zondagmiddag om 17.00 uur plaats in de moskee.