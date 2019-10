Zaans Medisch Centrum in financieel gevaar: ook Dijklander Ziekenhuis scoort onvoldoende

ZAANDAM - Het Zaans Medisch Centrum heeft een onvoldoende gekregen voor hun financiële situatie over 2018. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport 'Benchmark Ziekenhuizen' . Daarmee is het al het derde jaar op rij dat er geen voldoende wordt gehaald, en dat is volgens de onderzoekers 'zorgwekkend'. Ook het Dijklander Ziekenhuis scoort een onvoldoende.

In de Benchmark Ziekenhuizen rangschikt BDO Accountants de Nederlandse ziekenhuizen op basis van hun financiële jaarverslagen van 2018. Het Zaans Medisch Centrum scoorde in de afgelopen drie jaar respectievelijk een 5, een 4 en weer een 5.

Tekst gaat verder onder afbeelding



Daarmee is de zorg in gevaar, aldus de onderzoekers. "Kleine ziekenhuizen hebben op korte termijn meer schulden dan dat ze geld op de plank hebben liggen om te betalen", verklaart onderzoeker Chris van den Haak, die de benchmark uitvoerde, aan het AD. "Kleine ziekenhuizen zien hun voorsprong verdampen en staan er het minst goed voor. Dat is het gevaarlijkst, die zijn het meest kwetsbaar."

Dijklander Ziekenhuis

Ook het Dijklander Ziekenhuis, met vestigingen in Hoorn en Purmerend, komt niet goed uit de test. De zorginstelling scoorde vorig jaar nog een zes, maar moet nu genoegen nemen met een vijf. Dat het ziekenhuis financiële problemen heeft, is niet nieuw. "Uit de cijfers blijkt dat we over 2018 uitkomen op een verlies van 2,5 tot 3 miljoen euro", zo vertelde bestuurder Hugo Keuzenkamp in mei dit jaar aan NH Nieuws.

Lees ook: Miljoenentekort Dijklander Ziekenhuis lager dan verwacht: "Financiële problemen komen niet door fusie"

Ondanks dat financiële tekort lijkt Keuzenkamp zich weinig zorgen te maken:



Andere Noord-Hollandse ziekenhuizen scoren beter. Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen, dat vorig jaar nog een 1 kreeg omdat het geen jaarcijfers kon aanleveren, heeft dit jaar een 8. Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder halen beiden eveneens een 8. Het Spaarne Gasthuis komt met een 9 als beste uit de bus.

'Zorginfarct dreigt'

Dat sommige ziekenhuizen, zoals het Zaans Medisch Centrum, financiële problemen hebben komt doordat de kosten voor huisvesting, extern personeel en ICT maar blijven stijgen, terwijl de zorgverzekeraars kritisch kijken naar de prijzen van behandelingen. Vorig jaar voorspelde BDO Accountants dat 'meer ziekenhuizen daardoor zullen omvallen'. Van den Haak waarschuwde destijds zelfs dat 'een zorginfarct dreigt'. Ook al doen ziekenhuizen het dit jaar financieel iets beter dan vorig jaar, 'die vrees is niet afgewend'.