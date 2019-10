De Peiling: Aangifte na oplichting op Marktplaats zinloos?

NOORD-HOLLAND - Mensen die online worden opgelicht op sites als Marktplaats doen daar meestal geen aangifte of melding van. Zes op de tien laten het erbij zitten omdat ze het schadebedrag te klein vinden of omdat ze denken dat melden geen zin heeft. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met de politie.

Tweedehands spullen

De meeste mensen die slachtoffer werden van oplichting deden een aankoop op een website waar tweedehands spullen worden verkocht zoals Marktplaats. Het gaat hier om 42 procent van alle gevallen in 2018. 24 procent werd opgelicht na een bestelling bij een nepwebwinkel. Vaak ging het om kleding, schoenen of accessoires, maar ook om mobiele telefoons of laptops. Bij 5 procent ging het mis bij de aankoop van tickets of concertkaartjes. 0,2 procent van de ondervraagden kreeg te maken met verkoopfraude: zij werden niet betaald voor een verkocht product.

Geen aangifte

Uit cijfers van het CBS blijkt dat maar vier op de tien slachtoffers melding maakt van oplichting bij de politie of het Landelijk Meldpunt Internetoplichting. Volgens het statistiekbureau vond 30 procent van de mensen die geen melding maakten van de oplichting het incident niet belangrijk genoeg om het te melden. 22 procent zou denken dat een melding geen verschil zou maken. Van de mensen die fraude meldden, kreeg één op de tien de financiële schade vergoed. De meeste mensen waren hun geld kwijt.

