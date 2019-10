Verzet dorpsraad tegen hoogbouw op Zevenhuis: "Dit is waardeloos"

ZWAAGDIJK-WEST - De dorpsraad van Zwaagdijk-West is alle behalve blij met de plannen van de gemeente Hoorn om hoogbouw toe te staan op bedrijventerrein Zevenhuis, dat naast het dorp ligt. "We zullen er alles aan doen om dit tegen te houden", vertelt Giel Nijpels van de dorpsraad vastberaden.

Een paar weken geleden kwam de dorpsraad van Zwaagdijk-West erachter, door het lezen van een artikel in de krant, dat de gemeente Hoorn de bouw op Zevenhuis wil toestaan tot een hoogte van 15 meter. Dit zou gaan om een strook waar maar 10 meter is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Dit kan de gemeente doen door een omgevingsvergunning aan te vragen.

Maar de dorpsraad is woedend. Met name omdat ze niet over de plannen zijn ingelicht, terwijl er in april - tijdens een gesprek met de burgemeesters van Hoorn en Medemblik, wethouder Ben Tap en de dorpsraad van Zwaagdijk-West - is afgesproken dat het college voortaan de dorpsraad actief zou benaderen over alle ontwikkelingen van het bedrijventerrein.

'Hou je aan de afspraken'

"Wij willen dat de gemeente zich aan haar afspraken houdt. En dat doet ze nu niet", vertelt Giel Nijpels. "En dat vind ik treurig omdat daarmee de betrouwbaarheid van de gemeente in het geding komt. Ze zeggen iets, maar komen het niet na."

Zevenhuis ongewenst

De dorpsraad is sowieso niet blij met de komst van Zevenhuis en vinden het volstrekt onnodig volgens Gerard Hoogeboom. "Wij willen dit hier helemaal niet. Bedrijventerrein Hoorn 80 staat voor een groot gedeelte leeg. En dan gaan ze hier nog meer bouwen. Het is waardeloos."

Vanuit de tuin van Hoogeboom is de eerste blokkendoos al goed te zien. "En zo meteen komt er dus nog zo'n ding bij, alleen dan nog dichterbij mijn huis."

Landelijk karakter aangetast

De Zwaagdijkers vinden dat het landelijke karakter wordt aangetast met de komst van het terrein. Ook snappen ze niet dat de gemeente Hoorn nog meer fastfoodketens wil toe laten. Nijpels: "In Hoorn zijn tientallen snackbars. Je hebt al een fastfoodketen bij de A7, één bij het station en dan willen ze er hier nog meer vestigen. En dat terwijl er van alles wordt gedaan om de jeugd op het gezonde pad te krijgen."

Reactie gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat het gaat om de bouw van een logistiek bedrijf en dat heeft meer hoogte nodig voor efficiënt gebruik. Een nog te bouwen groene wal zou het uitzicht op het bouwwerk vanuit Zwaagdijk moeten beperken.

Zevenhuis is volgens de gemeente een gewenst bedrijventerrein, omdat het langs de Westfrisiaweg ligt en vlakbij de A7. Ook zegt de gemeente voortdurend met de inwoners van Zwaagdijk in gesprek te zijn over Zevenhuis en rekening te houden met hun wensen. Dit kan als opmerkelijk worden gezien omdat dit haaks staat op de mening van de dorpsraad.

Vanavond gaat de dorpsraad inspreken bij de gemeenteraad over hun bezwaren. "We gaan door tot de Raad van State als het nodig is", aldus Nijpels.