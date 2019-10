'Circuit Zandvoort wil evenementen schrappen om Formule 1 veilig te stellen'

ZANDVOORT - Het circuit in Zandvoort wil een aantal autosportevenementen schrappen om zo de Formule 1 van mei 2020 veilig te stellen. Dat melden bronnen aan de Volkskrant.

Volgens de Volkskrant hoopt de directie van het circuit zo de stikstofschade van het evenement compenseren en klagers over de geluidsoverlast tegemoet te komen. Een van de bronnen zegt dat de directie in ieder geval drie wedstrijden niet door wil laten gaan.

Beschermd natuurgebied

Het is duidelijk dat het nieuwe evenement schade toebrengt aan de natuur in duingebied Zuid-Kennemerland, wat is aangewezen als een beschermd natuurgebied. Die schade komt onder meer door de verbouwing van het station Zandvoort en de aanleg van een nieuwe weg als vluchtroute bij het circuit.

Het compenseren van de milieuschade door andere andere activiteiten te staken - het zogenoemde 'salderen' - is toegestaan, maar de commissie-Remkes stelt daar wel strengere eisen aan dan voorheen het geval was. Zo moet er dertig procent meer worden 'gesaldeerd' als compensatie voor een nieuwe, vervuilende activiteit, schrijft de Volkskrant.

Milieubeweging

Ondertussen heeft directie ook gesprekken gevoerd met de milieubeweging, die bezig is met het voorbereiden van juridische procedures tegen het evenement. De circuitdirectie noemt de gevoerde gesprekken 'constructief', maar wil niets zeggen over de inhoud van die gesprekken.