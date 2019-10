De 'zomer' komt eventjes terug: "Zondag kan het zomaar 20 graden worden"

NOORD-HOLLAND - Niemand zal het - door alle regen van de afgelopen tijd - ontkennen: het is volop herfst. Niet zo gek in oktober, maar toch gloort er een klein lichtpuntje aan de bewolkte horizon: komend weekend kan de temperatuur flink stijgen.

Op zaterdag wordt het vermoedelijk zo'n 18 graden, maar de uitschieter is op zondag: dan kan het kwik de 20 graden gaan aantikken. Wie zichzelf al in badkleding op het strand ziet liggen, komt echter wel bedrogen uit: "Het blijft wel wisselvallig", zo vertelt weerman Jan Visser.

Wisselmaand

Hoewel een temperatuur van 20 graden in oktober uitzonderlijk lijkt, valt dat volgens Visser wel mee. "Oktober is zo'n wisselmaand, het kan allemaal nog. Vorig jaar was het op 13 oktober zelfs nog 26 graden!"

NH Nieuws maakte vorig jaar onderstaande reportage op het strand, toen de zomer ook tijdelijk terugkeerde:



De komende dagen blijft het wisselvallig. "Later vandaag kan de zon doorbreken en is het met een graad of 16 best wel vriendelijk", aldus Visser. Maar morgen, donderdag en vrijdag vallen er ook regelmatig zwaardere buien, met kans op onweer en windstoten.