Twee auto's op elkaar gebotst bij kruising in Edam

EDAM - Op de N247 in Edam zijn vanochtend twee voertuigen tegen elkaar gebotst. De schade aan de voertuigen is groot. Er is één slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising met de Singelweg. Volgens ooggetuigen is één van de twee bestuurders door rood gereden. Het is niet bekend hoe het slachtoffer er nu aan toe is en in welke auto deze persoon zat.

De bergingswerkzaamheden zorgde voor een vertraging tijdens de ochtendspits.