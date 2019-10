Kersverse automobilist (18) twee keer in korte tijd gepakt voor autorijden met wiet op

SCHAGEN - Een 18-jarige jongen, die pas net zijn rijbewijs had, is in Schagen in korte tijd twee keer betrapt op het rijden onder invloed van wiet.

Dat meldt mediapartner Noordkop Centraal. In het bloed van de jongen troffen agenten de stof THC aan. THC is de werkzame stof in hennepproducten.

Bloedonderzoek

Agenten zagen de jongen vanmiddag rijden op de Wilgenlaan. Omdat ze konden zien dat hij eerder was aangehouden voor drugsgebruik tijdens het autorijden, werd de auto aan de kant gezet. Opnieuw werd er een speekseltest afgenomen, waaruit bleek dat de jongen THC op had.

De jongen is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor vervolgonderzoek. Hier is bloed afgenomen om vast te stellen of er ook daadwerkelijk THC in zijn bloed zat toen hij aan het rijden was. Het Nederlands Forensisch Instituut komt later met de resultaten van dit onderzoek.

De auto van de jongen is in beslagen genomen.