Neergeslagen scheidsrechter Grootebroek maakt het weer goed

GROOTEBROEK - De scheidsrechter die zaterdagmiddag op het terrein van voetbalcub Zouaven in Grootebroek werd neergeslagen door een jeugdspeler van tegenstander De Blokkers, maakt het weer goed.

Dat heeft voorzitter Cees Deen van Zouaven bekend gemaakt. "Hij is geschrokken natuurlijk. Hij had wat bloed bij zijn oor, maar daar heeft hij nu geen last meer van. Vandaag ging hij weer naar zijn werk."

Ophitsen

Volgens Deen is het geweldsincident tegen de scheidsrechter, die vrijwilliger bij Zouaven is, het gevolg van ouders die langs de lijn hun kinderen ophitsen. "Het gaat om het spel dat de kinderen spelen. Dat gaat best goed zonder al dat geroep aan de kant. Juich ze toe! Maar waarom altijd kritiek leveren op de tegenstander en de scheidsrechter?"

De scheidsrechter heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.