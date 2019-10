Slaapkamer uitgebrand in flat Haarlem-Noord

HAARLEM - Bewoners van een flat aan de Delftlaan in Haarlem-Noord zijn vanavond opgeschrikt door een brand. De slaapkamer van een van de appartementen brandde volledig uit.

De brand ontstond even na 20.00 uur in een woning in de flat, niet ver van het Schoterbos. Hoe de brand in de slaapkamer heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.

Slaapkamer

Medewerkers van de brandweer hebben de brand snel weten te blussen. Hierdoor brandde alleen de slaapkamer volledig uit. Rond 20.45 uur liet de brandweer weten dat de situatie bij de flat 'onder controle' was.

Twee mensen die in het gebouw aanwezig waren, zijn door de ambulancedienst ter plaatse nagekeken. Vijf appartementen werden uit voorzorg ontruimd, maar die bewoners konden al snel weer terug.

De ringweg van Haarlem, de provinciale weg N208 die parallel aan de Delftlaan loopt, was tijdelijk afgesloten.