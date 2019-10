Vannacht geen treinen naar Schiphol

AMSTERDAM - Moet je vannacht naar Schiphol? Let dan goed op, want er rijden vannacht geen treinen van en naar het vliegveld.

Dat meldt de NS. Normaal gesproken rijdt er in de nacht elk uur een trein tussen Utrecht, Amsterdam, Schiphol, Leiden, Den Haag (HS), Delft en Rotterdam Centraal. Aankomende nacht is dat dus anders, want er zijn werkzaamheden aan het spoor.

Andere route

Door die werkzaamheden moeten de nachttreinen tussen 1.15 uur en 5.30 uur via een andere route rijden. Hierbij wordt het station Schiphol Airport overgeslagen, meldt de NS.

De spoorwegen zetten vanaf Amsterdam Centraal en Leiden Centraal speciale bussen in om reizigers toch op de luchthaven te krijgen. Reizigers worden geadviseerd om vlak voor vertrek de reisplanner te raadplegen.