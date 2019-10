Zaandammers opgepakt voor liquidatie op 35-jarige Dennis Struijk

ZAANDAM - Twee Zaandammers zijn aangehouden vanwege betrokkenheid bij de liquidatie op Dennis Struijk. De man werd op 31 augustus 2017 doodgeschoten in zijn auto in het Brabantse Best.

Uit bewakingsbeelden van camera's in de omgeving bleek dat er minimaal drie personen betrokken moesten zijn geweest bij de liquidatie. De twee opgepakte Zaandammers, mannen van 28 en 31 jaar, worden verdacht van directe betrokkenheid bij de dood van Struijk.

Kort na de moord werd een paar kilometer verderop een brandende auto aangetroffen, waarvan al snel bleek dat het de vluchtauto van de twee daders was geweest. Een tweede vluchtauto werd later in Weert teruggevonden.

Bekende van politie

Struijk was een bekende van de politie en het was niet de eerste keer dat iemand het op zijn leven had gemunt. Er werd in de jaren voor de liquidatie al drie keer eerder geprobeerd hem te vermoorden.

Naar de derde verdachte wordt nog gezocht. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden aangehouden.