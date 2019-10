Robin Martens moet zich in november melden bij het OM

CASTRICUM - Actrice Robin Martens moet zich op dinsdag 19 november melden bij het Openbaar Ministerie. Ze zal daar tijdens een besloten hoorzitting worden bevraagd door de officier van justitie.

Dat bevestigt een woordvoerder van het OM Noord-Holland na berichtgeving door Shownieuws.

De oud-GTST-coryfee zal worden gehoord over de feiten waarvan zij wordt verdacht. Het is niet duidelijk om wat voor aanklacht het precies gaat.

'Agent geslagen'

De 27-jarige actrice kwam in opspraak omdat ze betrokken was bij een incident met de politie in Castricum. Robin zou volgens de politie onder invloed van drank een agent in het gezicht hebben geslagen.

In de talkshow van Beau van Erven Dorens ontkende Martens dat ze een agent heeft geslagen. Ze bevestigde wel dat ze een duw gaf.