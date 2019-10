Hier trek je kunst als sigaretten uit de automaat: net zo verslavend

BUSSUM - Je gooit vier euro in de automaat en er komt geen pakje sigaretten uit maar een Pakje Kunst. Dat wil zeggen; een kunstwerkje ter grootte van een sigarettenpakje. Het kan in Bussum. De kunst is gemaakt door kunstenaars uit 't Gooi die hun werk op die manier onder de aandacht kunnen brengen.

Het is een landelijk initiatief, maar in 't Gooi ontbrak nog een automaat en dat kon niet volgens kunstenaar Anthèl Reijnders. "Ik trok ergens een pakje voor m'n moeder en dacht 'dit is zo leuk en verslavend'." Ze trok de stoute schoenen aan en heeft geregeld dat je in Het Hoofdkantoor in Bussum kunst uit de automaat kunt halen.

Hele zoektocht en uitdaging

In de automaat zit werk van kunstenaars uit het hele Gooi. Iedereen die Anthèl belde was gelijk enthousiast, maar schoot ook gelijk in paniek om iets kleins te maken wat in het pakje past. Zo ook Pietra Piet uit Bussum. "Het is nog een hele zoektocht en uitdaging om iets kleins te maken, maar dit maakte ik al groter en ik ben het gewoon kleiner gaan maken."

Dus zit in de doosjes van Pietra een zelfgegoten tegeltje met een zonnige afbeelding en tekst. "Mijn werk brengt altijd wel een glimlach teweeg."

Doosjes gevuld

Zelf is Anthèl ook kunstenares, dus heeft ze een aantal doosjes ook zelf gevuld. "Ik heb van verschillende kunstwerken een klein stukje gepakt en in een antiek fotolijstje gedaan. Omdat ik denk dat het triggert, als je dit ziet wil je denk ik weten wat daar verder nog achterzit."

Op deze manier hopen ze kunst op een laagdrempelige manier te brengen bij het publiek, zodat meer mensen in aanraking komen met kunst. "Ik hoop op meer connectie met kleinschalige kunstenaars uit de buurt."