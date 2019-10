Ajax-arts hecht slurf van gewond olifantje in Artis

AMSTERDAM - Een bijzondere werkdag voor Ajax-arts en hoofd traumachirurgie bij het VUmc Frank Bloemers. Hij heeft vorige week in samenwerking met dierenartsen van Artis de slurf van een olifantenkalf gehecht.

Dat meldt het Parool.

Het dier was gewond geraakt aan de slurf. Omdat het bij een verwonde slurf belangrijk is om goed te hechten, werd de hulp van Bloemers ingeschakeld. "Die heeft als traumachirurg ervaring met de meest complexe hechtmethodes en op die manier konden we de best mogelijke zorg leveren voor het kalf", zegt Martine van Zijll Langhout, dierenarts bij Artis, tegen de krant.

Het dier loopt inmiddels weer buiten rond en maakt het goed. Volgens Artis gebeurt het vaker dat een team van dierenartsen samenwerkt met een humane arts. Zo worden er bijvoorbeeld vaak cardiologen ingeschakeld bij operaties van gorilla's en chimpansees.