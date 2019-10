Klaas Wilting: "Ik vond dat ik als woordvoerder tussen de politiemensen moest staan"

AMSTERDAM - Klaas Wilting was een politiewoordvoeder die als agent ook vanuit de dagelijks praktijk het vak goed had leren kennen. Bij een liquidatie of bij rellen; Wilting zorgde altijd zo snel mogelijk ter plekke te zijn. "Ze hoefden mij niet te vertellen wat er gebeurd was, want ik zag het zelf."

Biografie

🛂 Naam: Klaas Wilting

👶 Geboren: De Kiel, 15 februari 1943

💼 Beroep: politieagent, woordvoerder, presentator, mediatrainer

De vloer van Wiltings werkkamer ligt bezaaid met papieren: plakboeken, mapjes met foto's, proces-verbalen en andere documenten. Er is een goede reden voor deze 'bende', want hij heeft net een boek geschreven over zijn tijd bij de Amsterdamse politie. Het waren roerige tijden; de jaren tachtig en negentig.

Eén foto op zijn werkkamer herinnert hier aan. Die is gemaakt in 1984 op de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat. De straat is nauwelijks te herkennen: het lijkt wel een oorlogsgebied. Krakers hadden winkels geplunderd en een groot deel van de winkelvoorraad belandde op straat. Naast krakers, zorgden ook voetbalhooligans in die tijd voor grote problemen op straat.

Hasj

Drugs was een ander probleem in die tijd. "De eerste keer dat er een politieman binnenkwam met een klein stukje hasj, stond het hele bureau op z'n kop. Iedereen keek er naar en rook er aan. Wat is dat voor raar spul? Daarna hebben we kunnen zien dat het helemaal uit de hand is gelopen."

Ter illustratie pakt Willting een van zijn plakboeken erbij. De krantenknipsels gaan allemaal over verdovende middelen. Wilting: "En je kunt rustig stellen dat wat hierin staat, dat kun je zo weer in de krant van vandaag zetten."

Bedreigingen

Dat Klaas Wilting jarenlang het gezicht van de Amsterdamse politie was, had voor hemzelf ook een keerzijde. "Mijn gezicht was zo prominent aanwezig, dat als er rottigheid was, of er waren bedreigingen, dan kwamen die in mijn richting. Dat was wel de vervelende kant ervan. Neemt niet weg dat ik van mening ben dat een woordvoerder aanwezig hoort te zijn op de plaats waar het gebeurt."

Wilting was er niet alleen voor de journalisten, maar op locatie speelden hij af en toe ook een bemiddelde rol. Bij de taxioorlog in 1998 zien we hem op de tv-beelden in gesprek met de chauffeurs, alsof hij wilde zeggen: 'Ga lekker naar huis en maak geen problemen.'

Respect

"Dat vond ik altijd wel mooi. Als ik ergens kwam, bij die taxichauffeurs of bij jongetjes die rottigheid uithaalden, merkte ik altijd dat er respect was. Ik vind - je staat er als politie bij - dat je begrip moet hebben voor de situatie waarin ze zaten. En ga dan ook op die wijze met de mensen praten. Het is zo belangrijk je gezicht te laten zien op een normale manier. En in fatsoenlijk Nederlands met ze converseren."

