Storing signaal regionale omroepen verholpen

NOORD-HOLLAND - De uitzendingen van regionale omroepen waren vandaag enige tijd slecht of niet te ontvangen door een storing. Die werd veroorzaakt door stroomuitval in Hilversum waardoor ook KPN werd getroffen. Het telecombedrijf verzorgt de distributie van het signaal. Ook NH Radio had last van de storing.

De problemen waren al sinds het middaguur. "De distributie is deels verstoord", aldus een KPN-woordvoerder eerder.

Abonnees van Ziggo hadden last van de storing. Via de aanbieder zou geen enkele regionale omroep te ontvangen zijn. Deze uitzendingen gaan via een KPN-verbinding naar een verzamelpunt in Hilversum. Monteurs waren snel ter plaatse en volgens de woordvoerder was de storing in de loop van de middag verholpen.