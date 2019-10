Haarlemmer Wybren van Haga neemt VVD-zetel in Kamer mee

HAARLEM - De Haarlemse politicus Wybren van Haga die onlangs uit de VVD-fractie van de Tweede Kamer werd gezet, heeft besloten als zelfstandig parlementariër in de Kamer te blijven. Dat zegt hij vanavond in EenVandaag.

"Het was een duivels dilemma", zegt Van Haga in het tv-programma. Hij moest weg uit de liberale fractie omdat hij afspraken had geschonden.

Lees ook: Uit fractie gezet VVD-kamerlid Van Haga voor rechter: hij wil huurder uitzetten

Door het vertrek van Van Haga is de coalitie in de Tweede Kamer de krappe meerderheid kwijt.

Van Haga liet bijna twee weken in het midden of hij zou aanblijven als Kamerlid, of dat hij zijn zetel zou afstaan aan de VVD. Nu heeft het veelbesproken Kamerlid toch besloten zijn zetel te behouden. "De vraag die ik mijzelf heb moeten stellen is of ik mijn missie, het vechten voor de belangen van de ondernemer, kan voortzetten in de Tweede Kamer", schrijft Van Haga aan VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff. Hij heeft naar eigen zeggen onderzocht of hij meer voor ondernemers kon betekenen binnen of buiten het parlement.

Geen risico

In de brief aan Dijkhoff schrijft Van Haga dat zijn keuze "in principe geen risico" vormt voor de coalitie. Het Kamerlid steunt het regeerakkoord "uiteraard", en zal nieuwe voorstellen zelf wegen.

Zetelrover

Omdat de VVD heeft besloten hem uit de fractie te zetten, noemt Van Haga zich geen 'zetelrover', omdat "de fractie met mij heeft gebroken en ik niet met de fractie." Dat ziet de VVD anders. "Wij betreuren het dat Wybren van Haga zijn zetel rooft", zegt Dijkhoff.