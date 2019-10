Nederlandse goudvoorraad verhuist tijdelijk naar Haarlem

HAARLEM - De Nederlandsche Bank gaat de complete Amsterdamse goudvoorraad tijdelijk verhuizen naar Haarlem. De ruim 14.000 goudstaven moeten voor eind volgend jaar zijn ondergebracht in de leegstaande kluizen van de voormalige gelddrukkerij Joh. Enschede.

Dat meldt mediapartner NOS.

Reden is de modernisering van het DNB-kantoor in de Amsterdamse binnenstad, dat verouderd is. Met de renovatie en verbouwing moet het een transparanter gebouw worden. De renovatie kan volgens de bank sneller worden uitgevoerd als het goud (met een waarde van 6,4 miljard euro) elders is ondergebracht.

Buiten de stad

De bank verplaatst de vele waardetransporten bovendien liever naar een beter bereikbare locatie buiten de stad. Daarom heeft DNB besloten om het goud niet langer in het hoofdkantoor op de slaan. Het nieuwe 'cash centre' van de bank is gepland op defensieterrein Camp New Amsterdam in Zeist.

Omdat de renovatie van het DNB-gebouw al start voordat de nieuwe kluis gereed is, wordt de goudvoorraad tijdelijk ondergebracht in Haarlem. De leegstaande kluizen van voormalig gelddrukkerij Joh. Enschede worden nu klaargemaakt voor gebruik. In 2023 verhuist het goud naar de definitieve bestemming in Zeist.

Guldenloket

Niet alleen het goud wordt verhuisd. DNB verwerkt en repareert jaarlijks ongeveer een miljard aan contant geld. Ook die 'geldvloer' verhuist naar Haarlem. Ook het guldenloket van DNB verhuist in 2020 mee. Nog altijd brengen mensen oude guldenbiljetten naar DNB om ze in te wisselen voor euro's.