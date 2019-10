Geweld op het voetbalveld: in één weekend twee scheidsrechters mishandeld

GROOTEBROEK - Bij twee amateurwedstrijden in de provincie zijn afgelopen weekend scheidsrechters slachtoffer geworden van geweld. Zowel in Grootebroek als in Koog aan de Zaan kregen arbiters klappen. De KNVB neemt het geweld hoog op en stelt onderzoek in naar de mishandelingen.

Op sportpark De Kloet in Grootebroek had de scheidsrechter net een eind gemaakt aan de wedstrijd tussen De Zouaven JO19-2 en De Blokkers JO19-2 toen een speler van laatstgenoemde club hem van achteren benaderde en een klap gaf. Over de aanleiding bestaat onduidelijkheid, maar volgens Cees Deen van De Zouaven sloegen de stoppen bij de speler mogelijk door omdat de scheidsrechter tijdens de wedstrijd een grofgebekte supporter had gemaand te vertrekken.

Ook in Koog aan de Zaan liep een wedstrijd uit de hand, tijdens een wedstrijd in de damescompetitie. Toen de scheidsrechter na een stevige overtreding van een speelster van De Kennemers geen kaart trok, stoof de trainer van de Zaanse club KFC het veld op om verhaal te halen bij de scheidsrechter. Volgens de trainer sloeg hij daarbij alleen de fluit uit zijn mond. Maar volgens een Kennemers-speelster sloeg hij hem tegen z'n hoofd, waarop de situatie nog verder uit de hand liep.

De KNVB laat weten kennis te hebben genomen van het geweld, maar dat de clubs de incidenten nog niet hebben gemeld. Of dat nog gebeurt, maakt volgens de woordvoerder niet uit. Omdat de bond geweld tegen scheidsrechters hoog opneemt, wordt er door de aanklager naar beide incidenten onderzoek ingesteld.