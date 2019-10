Bestelwagen vol autobanden brandt uit in Hilversum

HILVERSUM - Een kleine vrachtwagen vol autobanden is vanmiddag in brand gevlogen op de Oscar Romerolaan in Hilversum.

De brand ontstond vermoedelijk door een technisch defect. De auto stond geparkeerd voor een bedrijf. De brandweer bluste de brand, maar de auto bleek niet meer te redden.

De alerte brandweermannen konden wel de grote voorraad autobanden die achter in de vrachtwagen lag redden.