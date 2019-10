Enorme schade aan afgebrande loods in Halfweg goed zichtbaar bij daglicht

HALFWEG - De meubelloods die vannacht uitgebrand is in Halfweg blijkt bij daglicht totaal verwoest te zijn. Het naastgelegen woonhuis, waaruit vannacht drie bewoners geëvacueerd zijn, staat wonder boven wonder nog volledig overeind.

Vannacht keken buurtbewoners met grote ogen naar de enorme vlammenzee die uit het pand kwam. "Je schrikt je echt dood", vertelt ooggetuige Ellen Hudepool. "Het was zo'n ontzettend felle brand en en zulke hoge vlammen. Er waren ook behoorlijk wat explosies."

Doodsangsten

Er bleef niets gespaard, want er is geen meubelstuk meer te ontdekken in het uitgebrande gebouw. Ook busjes van PostNL, die naast de loods geparkeerd stonden, raakten beschadigd. Spiegels, stickers en ook de bumpers van de bestelbussen zijn gesmolten.

Ondanks de hevigheid van de brand lijkt de naastgelegen woning onbeschadigd. "Alles is daar zo te zien goed", vertelt Ellen. "Die mensen moeten doodsangsten hebben uitgestaan, want het was heel indrukwekkend en angstig."

Oorzaak

De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt onderzocht. Niemand raakte bij de brand gewond.