Scheidsrechter neergeslagen na Westfriese derby: "Weet niet wat er in zijn hoofd omging"

WEST-FRIESLAND - Na afloop van een duel tussen De Zouaven en De Blokkers heeft een speler van De Blokkers de scheidsrechter een klap verkocht. Dat gebeurde afgelopen zaterdag op het terrein van De Zouaven in Grootebroek, waar de Westfriese derby tussen de jeugdteams onder 19 werd afgewerkt.

Dat bevestigt De Zouaven-voorzitter Cees Deen tegenover NH Nieuws. "Ik weet niet wat er in het hoofd van die jongen omging, maar de scheidsrechter zou tijdens de wedstrijd een toeschouwer hebben weggestuurd."

De speler van De Blokkers zou de scheidsrechter van achteren hebben benaderd, en hem ter hoogte van zijn oor hebben geslagen. De scheidsrechter ging gestrekt, bevestigt de voorzitter. "Maar dat gebeurt al snel als je een klap niet ziet aankomen."

Aangifte

De scheidsrechter is op het sportpark aan de Raadhuislaan behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Tegen de speler is aangifte gedaan, zo laat een politiewoordvoerder weten.

Voorzitter Deen begrijpt 'dat er in het spelletje emoties loskomen' en erkent dat het 'opzwepen van de spelers soms goed kan zijn'. "Maar dit gaat te ver. Ik neem De Blokkers niets kwalijk, maar er zijn hier alleen maar verliezers. Dit is slecht voor de sport. De jongen is nog geen 19 jaar, maar zijn sportcarrière kan misschien wel ten einde zijn."

Strafmaat

Hij benadrukt dat het aan De Blokkers is om de strafmaat voor de speler te bepalen. Die club is momenteel niet bereikbaar voor commentaar.

KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen laat weten dat het geweldsincident nog niet bij de bond is gemeld. "Dat kan nog gebeuren, maar we vinden dit zo ernstig dat de aanklager er onderzoek naar zal doen, ook als het niet wordt gemeld." Een van de mogelijke uitkomsten is dat er een schikking wordt getroffen, blikt Paulsen vooruit. "En als dat niet gebeurt, is het aan de tuchtcommissie."