Visstroper van Loosdrechtse plassen geplukt: meer dan 400 kilo illegaal gevangen paling

LOOSDRECHT - Opsporingsambtenaren hebben vrijdagavond een visstroper van de Loosdrechtse plassen geplukt. De man werd betrapt met meer dan 400 kilo illegaal gevangen paling.

De man kon worden opgespoord nadat er een week eerder al een tip kwam dat er een boot op de Loendersveense Plas zou varen, waar varen niet is toegestaan. Boa's namen poolshoogte en ontdekten dat er een slot van het toegangshek was geforceerd. Van de boot ontbrak elk spoor.

Het moment was aanleiding voor het opzetten van een observatieactie door opsporingsambtenaren van onder meer Waternet en Natuurmonumenten.

Boot vol paling

Vrijdagavond werd de boot weer gespot. Op de boot was een visser bezig. Toen de boa's een kijkje namen, betrapten ze de man met zeker 370 volwassen palingen. Daarnaast had de man meerdere 'stroopgereedschappen' zoals een groot mes aan boord. Volgens een woordvoerder van het Recreatieschap Midden-Nederland is het uitzonderlijk dat er een stroper met zoveel vis wordt gepakt.

Meerdere overtredingen

De boa's hebben de visstroper aangehouden en zijn boot, visnetten en stroopgereedschap in beslag genomen. De man wordt verdacht van meerdere overtredingen zoals varen in verboden gebied, vissen buiten het seizoen, vissen zonder vergunning en het stropen van een beschermd dier. Voor dat laatste staat een maximale straf van zes jaar cel en een geldboete van ruim acht ton.

De gestroopte paling is ondertussen teruggezet.