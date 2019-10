De Peiling: Longartsen willen totaalverbod e-sigaretten

NOORD-HOLLAND - Nederlandse longartsen vragen om een totaalverbod op e-sigaretten. "Wij willen dat er geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt", zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. De elektronische sigaret zou veel schadelijker zijn dan tot nu toe gedacht.



Intensive care

Er zijn verschillende 'zorgwekkende ontwikkelingen' zei de longarts in een interview met het AD. Tenminste acht Nederlanders zijn na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terechtgekomen. Een van de patiënten belandde op de intensive care. Patiënten hoesten fors bloed op en er werden nieuwe afwijkingen gevonden op CT-scans.

Niet minder schadelijk

Volgens Van den Toorn is er geen enkel wetenschappelijk bewijs voor de vaak gehoorde bewering dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk zou zijn. En het helpt slechts een enkeling om door het gebruik van e-sigaretten te stoppen met roken, zegt de voorzitter.

18 doden

Het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) bevestigde afgelopen week 1.080 gevallen van longletsel en tenminste 18 doden door het roken van e-sigaretten. Zo'n 80 procent van de patiënten waren jonger dan 35 jaar. Op een Europees congres van longartsen in Madrid werden harde conclusies getrokken over de schadelijkheid van e-roken.

Nederlands verbod

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid wil de bevindingen van de longartsen betrekken bij het lopende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten. Maar hij benadrukt dat een totaalverbod uitvaardigen niet zomaar kan omdat hij onder anderen ook te maken heeft met Europese regels.

